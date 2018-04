Una 'dreamer', entre las 100 más influyentes para 'Time'

La ecuatoriana Cristina Jiménez, quien en 2008 fue cofundadora de United We Dream, la mayor organización de dreamers de Estados Unidos, fue elegida como una de las personas más influyentes del mundo por la revista "Time".

En la lista publicada por la revista estadunidense, Jiménez aparece entre los seleccionados en el apartado Íconos.

TE RECOMENDAMOS: Guillermo del Toro, entre los 100 más influyentes de Time

La ecuatoriana celebró en twitter su designación.

I’m honored to have a place in this year’s #TIME100 list, among these powerful and inspiring icons.@JLo &@MaxineWaters &@rihanna &@TaranaBurke &@janetmock &@chadwickboseman &@danivega &@jodikantor &@mega2e &@virgilabloh