Guillermo del Toro, entre los 100 más influyentes de ‘Time’

La revista Time dio a conocer a las personalidades más influyentes, entre las que destaca el director mexicano Guillermo del Toro, quien recientemente ganó un Premio Oscar por su trabajo en La forma del agua.



La publicación destaca el trabajo del tapatío por incluir "una pizca para ser macabro, una pizca de melancolía y algunos puñados de terror deslumbrantes, pero luego agrega esa cantidad perfecta de capricho que mantiene a su audiencia agarrada a la pantalla tan cerca como Ola Ray se agarra a Michael Jackson en el video de suspenso. Ver una de las obras maestras de Guillermo es una experiencia de escapismo y maravilla ".

