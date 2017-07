¿Qué dicen los correos entre Trump Jr. y el publicista ruso?

Ciudad de México

El hijo mayor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump Jr., publicó los correos que intercambió con el publicista ruso Rob Goldstone que han alimentado la polémica sobre la injerencia rusa en las elecciones estadunidenses de 2016.

Aquí te presentamos el contenido de los correos electrónicos:

Trump Jr. compartió cinco capturas de pantalla del texto y en la primera dio una breve explicación para "dar contexto a los mensajes".

"A todos, con el propósito de ser totalmente transparente, estoy liberando la cadena completa de los correos electrónicos con Rob Goldstone sobre la reunión del 9 de junio, 2016", inició.





Explicó que el primer correo lo envió Goldstone el tres de junio de 2016 y, dijo, que el publicista estaba relatando una petición de Emin, una persona que conoció en un concurso universitario cerca de Moscú en 2013.

"Emin y su padre tienen una compañía altamente respetable en Moscú. Yo pensé que la información que sugirieron tener sobre Hillary Clinton era investigación sobre oposición política. Al principio yo sólo quería contacto vía telefónica, pero cuando eso no funcionó ellos dijeron que la mujer estaría en Nueva York y me preguntaron si podía reunirme con ella", puntualizó.

El hijo del mandatario aseguró que la mujer no es oficial del gobierno ruso, que no tenía información sobre la ex candidata demócrata, y que sólo quería hablar sobre las políticas de adopción y la ley 'Magnitsky' (firmada por Obama para castigar a los rusos responsables de la muerte de Magnitsky en una prisión de Moscú).

"Para ponerlo en contexto, esto ocurrió antes de que el tema de Rusia estuviera en boca de todos. Como lo dijo Rob Goldstone hoy a los medios, la reunión fue 'la tontería más absurda que he oído nunca. Y yo estaba realmente agitado por ella'", explicó.

Asunto: Rusia-Clinton-información confidencial

El resto de las imágenes contienen los mensajes que intercambió con el publicista bajo el asunto 'Rusia-Clinton-información confidencial'.

Tres de junio de 2016

Goldstone le dijo a Trump Jr. que Emin le pidió que le compartiera "algo interesante".

"El fiscal de la corona rusa se reunió con su padre Aras esta mañana y en su reunión ofrecieron darle a la campaña de Trump algunos documentos oficiales e información que podría incriminar a Hillary y sus tratos con Rusia y eso sería muy útil para tu padre".

"¿Cuál crees que sea la mejor manera de manejar esta información? y ¿podrás hablar con Emin de manera directa sobre el tema?".

"También se lo puedo mandar a tu padre con Rhona, pero esto es muy sensible y me gustaría mandártela primero a ti", explicó en los mensajes.

Trump Jr. respondió que estaba de viaje pero que tenían un poco de tiempo y "si es lo que dices, me encanta, especialmente después en el verano. ¿Podemos hablar a primera hora la próxima semana que regrese?".





Seis de junio de 2016

"Hola Don, avísame cuando estés libre para hablar con Emin por teléfono sobre la información de Hillary que mencionamos esta semana, queremos agendar un tiempo y día", escribió el publicista.

Los siguientes textos fueron para coordinar la llamada telefónica entre Emin y el hijo del mandatario.

Siete de junio de 2016

En esta ocasión se fijaron los detalles del encuentro con la abogada rusa. Agendaron la cita para el 9 de junio a las 15 horas en las oficinas de Trump Jr., quien le agradeció al publicista por ayudar a programar la reunión.





Goldstone explicó que él no estaría en la reunión pero que personalmente le presentaría a la abogada y sus acompañantes.



Por su parte, el hijo del mandatario le dijo que en la reunión también estarían presentes el jefe de campaña, Paul Manafort, y su cuñado.

Ocho de junio de 2016

El último mensaje fue del publicista, quien pidió una prórroga para la reunión porque la abogada rusa tenía que estar en la Corte hasta las 15 horas.





El diario The New York Times reveló horas antes la existencia y contenido de estos correos en los que se le informó al hijo mayor del presidente el material que se le iba a proporcionar durante la reunión que sostuvo con la abogada.

Rob Goldstone, el publicista que preparó la reunión celebrada el 9 de junio de 2016 en la Torre Trump de Nueva York, aclaró en ese correo electrónico que la información formaba parte de los intentos del Kremlin para ayudar al entonces candidato Donald Trump a llegar a la Casa Blanca





