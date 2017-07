Colaboradores de Trump se reunieron con abogada rusa

Washington

El hijo mayor, el yerno y el entonces director de campaña de Donald Trump se reunieron con una abogada rusa poco después de que el magnate ganara la candidatura presidencial republicana, en lo que parece ser la primera reunión privada conocida entre importantes colaboradores del actual mandatario estadunidense y alguien de Rusia.

Los abogados de Donald Trump hijo y Jared Kushner confirmaron el sábado a The Associated Press la reunión efectuada en junio de 2016 después de que el periódico The New York Times informara del encuentro de ellos con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya en la Torre Trump.

Paul Manafort, director de campaña del entonces candidato republicano, también asistió a la reunión, según Donald Trump hijo.

Trump hijo describió el encuentro como una "reunión corta de presentación" en la que los tres examinaron un programa que ya no existe mediante el cual estadunidenses podían adoptar niños rusos.

Moscú puso fin a las adopciones en respuesta a las sanciones estadunidenses contra Rusia después de la muerte en 2009 de un abogado encarcelado que había denunciado un escándalo de corrupción.

Trump hijo dijo que él invito a los otros dos estadunidenses, que un conocido al que no identificó en su declaración le pidió que asistiera y no se le informó de antemano con quién se reuniría.

"En ese momento no era un asunto de campaña y no hubo seguimiento", apuntó.

La abogada de Kushner, Jamie Gorelick, dijo que su cliente ya había revelado la reunión en un formulario que presentó ante las autoridades y en el que estaba obligado a mencionar una lista de sus reuniones con agentes extranjeros.

"El señor Kushner ha entregado actualizaciones adicionales e incluyó, por mayor seguridad, esta reunión con una persona rusa, a la que asistió a solicitud de su cuñado, Donald Trump hijo. Tal como el señor Kushner lo ha manifestado reiteradamente, está gustoso de cooperar y compartir lo que sepa", según la abogada.

El mismo sábado, un portavoz del equipo jurídico externo del presidente afirmó que quienes asistieron a la reunión de junio "se representaron inadecuadamente y representaron inadecuadamente a la persona para la que trabajaban".

Sin embargo, el portavoz Mark Corallo no precisó quién se representó inadecuadamente y cómo fue esa situación.

A diferencia de Kushner, Trump hijo no trabaja ahora para el gobierno y no está obligado a revelar sus contactos con extranjeros.

El periódico, que citó a una persona a la que no identificó pero que está enterada del asunto, dijo el sábado que Manafort informó de la reunión a investigadores del Congreso que le preguntaron sobre sus contactos con extranjeros.

Manafort colaboró durante cinco meses hasta agosto en la campaña de Trump y renuncio casi de inmediato cuando la AP informo de una operación encubierta de cabildeo en Washington que efectuaba su firma a favor del partido político gobernante en Ucrania.





