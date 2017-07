G20 aísla a Trump al ratificar el pacto en defensa del clima

Hamburgo

El Grupo de los Veinte (G20) dejó patente el aislamiento de Estados Unidos en la comunidad internacional al reafirmar, en la declaración final de la cumbre de Hamburgo, su sólido compromiso con la defensa del clima y del libre comercio.

“Podemos alcanzar más cosas juntos que actuando por separado”, reza el comunicado emitido al término del encuentro multilateral en la ciudad alemana.

Tras dos días de arduas negociaciones, los 20 principales países industrializados y emergentes solo pudieron cerrar un acuerdo que refleja la existencia de dos bandos claramente diferenciados en el seno del bloque. Por un lado, EU, por otro, todos los demás países.

“Ha quedado claro que no ha habido unanimidad. Ahí donde no hay consenso debe quedar también claro en el comunicado el disenso”, explicó la canciller alemana, Angela Merkel, sobre el tradicional documento final.

En este punto, a pesar del gesto poco habitual de un grupo acostumbrado a acuerdos unánimes, Merkel no ocultó su alegría por que todos los integrantes del G20, a excepción de EU, reconocieran que el Acuerdo del Clima de París es “irreversible”.

Aún cuando el mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, amenazó con no ratificar el acuerdo, argumentando la existencia de promesas “no cumplidas” del ex presidente francés François Hollande, que aseguró en 2015, cuando se firmó el pacto, que Turquía recibiría ayudas económicas para poder cumplirlo.

En aras de limar asperezas con el presidente estadunidense, Donald Trump, los 19 accedieron finalmente a reconocer la voluntad de Washington de ayudar y trabajar conjuntamente con otros países “en la utilización de carburantes fósiles más limpios”, una referencia que responde al objetivo de EU de seguir vendiendo su gas de esquisto.

La política comercial puso también a prueba la capacidad de negociación de EU y el resto del grupo. Si bien por un lado el G20 se comprometió a seguir luchando contra el proteccionismo y a defender el libre comercio, por otro lado incluyó un guiño a Trump al reconocer “el papel de instrumentos legítimos de defensa”.

La cumbre en Hamburgo tuvo un segundo escenario en la calle, donde se libraron batallas campales sin precedentes, que se saldaron con cuantiosos destrozos y numerosos heridos, pero también donde decenas miles de personas salieron a protestar de forma pacífica para pedir por un mundo más justo.

PRESIDENTE DE EU, “SATISFECHO” CON NEGATIVA DE INJERENCIA: PUTIN

El presidente ruso, Vladímir Putin, elogió su primera reunión con su par estadunidense, Donald Trump, y dijo creer que el magnate “quedó satisfecho” con sus garantías de que Moscú no se inmiscuyó en las elecciones de EU y que su diálogo podría mejorar los vínculos entre ambos países.

En declaraciones a la prensa, al término de la cumbre del G20 en Alemania, Putin señaló que él y Trump sostuvieron una conversación larga en la que el magnate planteó, no con una, sino con varias preguntas, el asunto de la presunta injerencia de Rusia, que ha afectado adversamente su presidencia.

El gobernante ruso dijo que reiteró su postura “bien conocida” de que esas acusaciones “carecen de sustento”.

A la pregunta sobre si Moscú planea no injerir en las elecciones generales alemanas del 24 de septiembre, Putin contestó que, si no lo hizo en EU, para qué lo iba a hacer en Alemania. El mandatario ruso aseguró que el Kremlin no tiene necesidad de injerir en los procesos internos de otros países, a diferencia, de algunos medios europeos, que se meten en los asuntos internos de Rusia, reviró.