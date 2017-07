Trump Jr. divulga correos con información sobre Hillary

El hijo mayor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump Jr., divulgó los correos electrónicos que intercambió con un publicista ruso en los que le ofrecían información sobre la entonces candidata demócrata Hillary Clinton, en plena campaña electoral de 2016.

En su cuenta de Twitter, Trump Jr. publicó los mensajes en los que se coordinó con el publicista Rod Goldstone para reunirse con una abogada rusa, quien le entregaría esos datos comprometedores sobre Clinton.

Sin embargo, Goldstone le dio un adelanto y le dijo que quería que revisara el contenido por ser información "altamente sensible".

"El fiscal de la corona rusa se reunió con su padre Aras esta mañana y en su reunión ofrecieron darle a la campaña de Trump algunos documentos oficiales e información que podría incriminar a Hillary y sus tratos con Rusia y eso sería muy útil para tu padre"

"¿Cuál crees que sea la mejor manera de manejar esta información? y ¿podrás hablar con Emin de manera directa sobre el tema?", envió el publicista a Trump Jr. el 3 de junio de 2016.

Here is page 4 (which did not post due to space constraints). pic.twitter.com/z1Xi4nr2gq