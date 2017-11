Trump confunde en Twitter tiroteos de California y Texas

El presidente estadunidense, Donald Trump, generó polémica con un tuit en el que aparentemente confundía el tiroteo ocurrido ayer en el norte de California con el del pasado 5 de noviembre en una iglesia de Texas, y que borró de su cuenta oficial después de horas de recibir críticas.



Poco antes de la medianoche del martes, cuando acababa de aterrizar en Washington tras una gira de trece días por Asia, Trump escribió un mensaje en Twitter que hacía referencia al tiroteo de hace diez días en Sutherland Springs (Texas), que dejó 26 muertos.

TE RECOMENDAMOS: Trump no sabe que Twitter ya permite 280 caracteres



"Que Dios esté con el pueblo de Sutherland Springs, Texas. El FBI y las fuerzas de aplicación de la ley han llegado", escribió Trump.





Ese tuit era muy similar al que publicó el día en que se produjo ese tiroteo, el 5 de noviembre, cuando escribió: "Que Dios esté con el pueblo de Sutherland Springs, Texas. El FBI y las fuerzas de aplicación de la ley están sobre el terreno. Estoy siguiendo la situación desde Japón".



La similitud entre los mensajes y el hecho de que el último tuit se produjera horas después del tiroteo en California llevó a varios usuarios de Twitter a especular con que el presidente podría haber "copiado y pegado" su mensaje sobre el ataque en Texas, y haberse olvidado de cambiar los detalles para ajustarlo al del martes.



Trump borró el tuit a primera hora de esta mañana, pero varios medios estadunidenses habían capturado el mensaje y algunas de las respuestas que le enviaron los usuarios.

May God be w/ the people of Sutherland Springs, Texas. The FBI & law enforcement are on the scene. I am monitoring the situation from Japan.