Los 140 caracteres con los que Trump quiere gobernar

Donald Trump no despega las manos de Twitter. Desde que ganó las elecciones del 8 de noviembre, varias veces a la semana escribe algo desternillante que causa toda clase de reacciones.

Más allá de que las frases provocativas sean motivo de una nota en cualquier portal informativo, el próximo presidente de los Estados Unidos preocupa a la población, los medios de comunicación y las redes sociales.

Desde su campaña, el magnate republicano se posicionó como una estrella de Twitter. En 140 caracteres, da su opinión, se queja y provoca conflictos que van más allá de su nación. Algunos tuiteros aprovechan estos momentos para insultarlo, burlarse o para pedirle algún favor.

Tras los comicios, la mayor parte de sus tuits reiteraban su triunfo, alentaban a la población a unirse y, de paso, atacaba a su rival, la demócrata Hillary Clinton, con temas como el presunto espionaje de Rusia en la contienda del 8 de noviembre y el uso del correo electrónico de la ex secretaria de Estado.

La última publicación contra ella fue el 21 de diciembre, cuando aseguró que es más fácil ganar el voto popular, en el que Hillary obtuvo más adeptos, que el Colegio Electoral.





Debilitando la diplomacia en un tuit

A través de los años, Estados Unidos mantiene una posición cautelosa en ciertos temas con otras naciones, como la relación con China y Taiwán y el conflicto israelí-palestino.

Trump parece romper las barreras diplomáticas en un santiamén. El 2 de diciembre, habló por teléfono con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen. Esto provocó un gran problema, debido a que los estadunidenses sólo reconocen las relaciones bilaterales con la China "comunista" y no al gobierno de Taipei, con el que tiene un vínculo armamentista.

Ante esto, el presidente electo protestó y dijo que no era posible que no pudiese recibir la llamada de felicitación cuando su nación vende a ese país miles de millones de dólares en armas.

The President of Taiwan CALLED ME today to wish me congratulations on winning the Presidency. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de diciembre de 2016



Interesting how the U.S. sells Taiwan billions of dollars of military equipment but I should not accept a congratulatory call. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de diciembre de 2016



Tras el incidente, el gobierno chino reiteró su amistad con Estados Unidos pero dijeron estar preocupados por la postura del empresario.

Ésta no fue la última discusión con China. Quince días después, Trump se burló de que las autoridades chinas incautaran un dron estadunidense; les pidió que se lo quedaran, aunque ellos lo devolvieron tras realizarse una investigación.

El 22 de diciembre, Donald Trump nuevamente puso en tela de juicio la postura de Estados Unidos ante el mundo: pidió al todavía presidente Barack Obama que vete la iniciativa de Egipto para impedir más asentamientos israelíes.

"La resolución que se está examinando en el Consejo de Seguridad de la ONU debe ser vetada", publicó en Twitter.

"Tal como ha sostenido Estados Unidos durante mucho tiempo, la paz entre israelíes y palestinos sólo llegará a través de negociaciones directas entre las partes, y no a través de la imposición de los términos de Naciones Unidas", dijo.

Cuando el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución, escribió dos tuits. En uno, advertía que la relación con Naciones Unidas cambiará a partir del 20 de enero, fecha en la que asuma el cargo oficialmente y, en el último dijo que esto haría más difícil negociar la paz en Israel.

Haciendo negocios por internet

El presidente electo de Estados Unidos no sólo se reúne con empresarios de forma personal. También suele aprovechar los 140 caracteres más poderosos del mundo para cancelar proyectos y felicitar a líderes de la economía mundial.

El 6 de diciembre, Trump dijo que el costo del nuevo Air Force One, la aeronave que utilizan los mandatarios estadunidenses y que sólo hace la compañía Boeing, era excesivo y pidió su cancelación.

Por esta razón, el director de la compañía aeronáutica dijo en reiteradas ocasiones que bajarían el costo del avión, ya que era un proyecto que se trabajó durante una parte del mandato de Barack Obama y no era conveniente cerrarlo.

Otro ejemplo de esto fue el tuit donde reconoció que el magnate mexicano, Carlos Slim, era "un gran tipo".

"Sí, es verdad. Carlos Slim, el mejor empresario mexicano, me habló para reunirnos. Nos reunimos. ¡Es un gran tipo!", afirmó.

Yes, it is true - Carlos Slim, the great businessman from Mexico, called me about getting together for a meeting. We met, HE IS A GREAT GUY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de diciembre de 2016



El empresario y el magnate republicano cenaron en el exclusivo club de golf Mar-a-Lago, en Florida. Según The Washington Post, éste es un gesto de aproximación a México luego de diversos ataques que el magnate realizó contra el país a lo largo de toda su campaña.

¿Qué opina Twitter?

En la reunión con los líderes de empresas tecnológicas como Facebook, Amazon, Apple y Microsoft, Donald Trump descartó la participación de Twitter, a pesar de que es su principal canal de comunicación.

La razón: el magnate considera que la empresa, cuyo capital en el mercado es de 13 mil 850 millones de dólares, es muy pequeña.





Según Reuters, la verdadera causa es que la exclusión del CEO de Twitter, Jack Dorsey, es porque la plataforma rechazó crear un emoji para el hashtag #CroockedHillary, con el que insultaría aún más a su rival en las elecciones presidenciales.

Pero, ¿qué piensa Dorsey sobre el mandatario electo? En una entrevista para Recode, aseguró que es un asunto "complicado" el poder que ejerce el magnate republicano en 140 caracteres.

"La parte complicada es que tenemos una línea directa para ver cómo piensa (Donald Trump) en tiempo real. Tener al presidente electo en nuestro servicio, usando esto (Twitter) como línea directa de comunicación, permite que todos conozcan en tiempo real lo que está pensando", detalló.

Dorsey también recalcó que éste es un fenómeno fascinante e interesante.

"Me siento muy orgulloso del rol de nuestro servicio, de lo que hemos hecho y cómo crece diariamente la atención hacia él en cómo lo utiliza ahora y cómo fue en las elecciones... Pienso que es interesante, fascinante. Nunca había visto eso antes. Estamos en un nuevo mundo donde todo está en la superficie, lo podemos observar y tener una conversación sobre ello".

