Slim me llamó para reunión; es un gran tipo: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Carlos Slim es un gran hombre de negocios.

En su cuenta de Twitter, el mandatario electo calificó al dueño de Grupo Carso como un "gran tipo".

"Sí, es verdad. Carlos Slim, el mejor empresario mexicano, me habló para reunirnos. Nos reunimos. ¡Es un gran tipo!", afirmó.

Yes, it is true - Carlos Slim, the great businessman from Mexico, called me about getting together for a meeting. We met, HE IS A GREAT GUY!