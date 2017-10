Estoy orgulloso de mi decreto sobre Obamacare: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que está "muy orgulloso" de la orden ejecutiva que firmó esta semana para comenzar a desmantelar la ley de salud promulgada por su predecesor, Barack Obama, conocida como Obamacare.

TE RECOMENDAMOS: Los diez puntos que debes saber sobre "Obamacare"

"¡Muy orgulloso de mi orden ejecutiva que permitirá expandir el acceso y menos costos en sanidad. Millones de personas se van a beneficiar!", dijo en Twitter.

Very proud of my Executive Order which will allow greatly expanded access and far lower costs for HealthCare. Millions of people benefit!