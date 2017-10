Trump ataca al NYT por críticas a su gobierno

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter contra la prensa y criticó a un New York Times "en caída" por un artículo en el que se analizan algunas de las promesas incumplidas por el mandatario desde su toma de posesión el pasado enero.

"El New York Times en caída, en un artículo de Peter Baker, debería haber mencionado mi rápida finalización del TPP (Acuerdo de Asociación Transpacífico) y del Acuerdo de París, y de la veloz aprobación de los oleoductos de Keystone XL & Dakota Access", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

"También -continuó Trump- miren a las recientes cancelaciones de la Agencia estadunidense de Protección Ambiental (EPA, por su sigla en inglés) y nuestro gran juez en el Tribunal Supremo".

Trump trataba así de defender algunos de sus logros, como el nombramiento del juez conservador Neil Gorsuch para el Tribunal Supremo y la reanudación de la construcción de los oleoductos Keystone XL y el Dakota Access, unos proyectos que el expresidente Barack Obama suspendió debido a problemas medioambientales.

También incluyó dentro de sus éxitos la salida en enero del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) y la retirada en junio del Acuerdo climático de París con el argumento de que ese pacto pone en "permanente desventaja" a la economía y los trabajadores estadounidenses.

En Twitter, Trump cargaba contra el periodista Peter Baker, que ha cubierto la Casa Blanca para The New York Times bajo la presidencias de Trump ahora, y anteriormente del demócrata Barack Obama (2009-2017), el republicano George W. Bush (2001-2009) y el demócrata Bill Clinton (1993-2001).

