EU hablará con Norcorea solo para liberar estadunidenses

El Gobierno de Estados Unidos aseguró que las únicas conversaciones que planea tener con Corea del Norte son las que estén relacionadas con esfuerzos para liberar a los tres estadunidenses que se encuentran detenidos en el país.



La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, se pronunció así después de que el presidente estadunidense, Donald Trump, tachara de "pérdida de tiempo" los intentos de su secretario de Estado, Rex Tillerson, de negociar con Pyongyang.

"Ahora no es el momento para hablar. Las únicas conversaciones que han tenido lugar, o que podrían tenerlo, son las relacionadas con traer de vuelta a los estadounidenses que han sido detenidos"", dijo Sanders en su conferencia de prensa diaria.



"Aparte de eso, no habrá conversaciones con Corea del Norte en este momento", zanjó.



La portavoz aseguró que Trump mantiene su confianza en Tillerson, cuyos esfuerzos diplomáticos se vieron entorpecidos por los tuits que el mandatario envió ayer.



"Le he dicho a nuestro maravilloso secretario de Estado, Rex Tillerson, que pierde el tiempo tratando de negociar con el 'Pequeño Hombre Cohete'", afirmó Trump en su cuenta de Twitter, en referencia al mote con el que se bautizó al líder norcoreano Kim Jong-un.

I told Rex Tillerson, our wonderful Secretary of State, that he is wasting his time trying to negotiate with Little Rocket Man...