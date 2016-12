Trump critica a Bill Clinton: "no sabe ganarse a electores"

Ciudad de México

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a Bill Clinton por no saber cómo convencer al electorado para que votaran por Hillary, luego de que el ex presidente dijo que el magnate no sabe mucho, pero "sí sabe cómo hacer enojar a los blancos para que voten por él".

En un debate improvisado en una librería del estado de Nueva York, el 10 de diciembre, Clinton cuestionó las habilidades de mando de Trump y explicó que el día de la elección éste le llamó "tan cordial como hace 15 años", cuando ambas familias eran cercanas.

Los comentarios fueron escuchados por un editor de un periódico local presente en el lugar y divulgados el lunes por la publicación Politico.

Sin embargo, Trump negó, en su cuenta de Twitter, lo dicho por el ex presidente y aseguró que Clinton le llamó para felicitarlo de una manera muy cordial.

"Bill Clinton dijo que yo lo llamé después de la elección. Error, él me llamó (con un muy bonito felicidades). Él 'no sabe mucho' especialmente cómo ganarse al electorado, incluso con un presupuesto ilimitado no tuvo el voto de los vitales estados clave (y más). Ellos se enfocaron en los estados equivocados", dijo.

Bill Clinton stated that I called him after the election. Wrong, he called me (with a very nice congratulations). He "doesn't know much" ... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de diciembre de 2016

especially how to get people, even with an unlimited budget, out to vote in the vital swing states ( and more). They focused on wrong states — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 de diciembre de 2016

Ayer, el Colegio Electoral de Estados Unidos confirmó el triunfo de Trump como presidente, por lo que tomará posesión del cargo el próximo 20 de enero.

JASR