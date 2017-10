EU planteó aumentar arsenal nuclear: NBC; Trump desmiente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó en una reunión con su equipo de seguridad nacional el pasado julio su deseo de multiplicar por diez el arsenal nuclear del país, informó la cadena NBC.



El canal cita bajo anonimato a tres funcionarios que estuvieron presentes en esa reunión, celebrada el pasado 20 de julio en el Pentágono, sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos.



Los comentarios de Trump se produjeron mientras se le mostraba una diapositiva informativa sobre la continuada reducción de las armas nucleares en poder de Estados Unidos desde finales de los años sesenta.

De acuerdo con los funcionarios presentes citados por NBC, altos cargos militares y el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, se mostraron sorprendidos por las palabras del mandatario y le explicaron brevemente "los impedimentos legales y prácticos" de una acumulación nuclear.



Ante los señalamientos de la cadena televisiva, el mandatario arremetió en Twitter contra la NBC y planteó la idea de revocar licencias a los medios de comunicación que emiten "fake news".

"Con todas las noticias falsas que salen de NBC News y otras redes, ¿en qué momento es apropiado cuestionar sus licencias?", se preguntó el presidente en la red Twitter.

With all of the Fake News coming out of NBC and the Networks, at what point is it appropriate to challenge their License? Bad for country!