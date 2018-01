El polémico primer año de Trump en el poder

El presidente estadunidense, Donald Trump, cumple hoy un año en el poder, un plazo en el que ha comenzado a desmantelar el legado de su predecesor y ha dado victorias a los conservadores, mientras mantenía su discurso populista y sorprendía al mundo con su polémico estilo de Gobierno.

El aniversario coincidió con el cierre parcial de la Administración después de que republicanos y demócratas no lograran un acuerdo en el Congreso para aprobar el presupuesto federal.

"Este es el Primer Aniversario de mi Presidencia y los Demócratas querían darme un bonito regalo", espetó hoy el presidente con ironía en su cuenta de Twitter.

This is the One Year Anniversary of my Presidency and the Democrats wanted to give me a nice present. #DemocratShutdown