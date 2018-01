"Es como niño; un imbécil": así ven a Trump en la Casa Blanca, según libro

Washington

Casi todo el entorno de Donald Trump "cuestiona su capacidad para gobernar", aseguró Michael Wolff, autor de un controvertido libro sobre el presidente de Estados Unidos y su primer año en la Casa Blanca.

El libro Fire and Fury: Inside the Trump White House (Fuego y furia. En la Casa Blanca de Trump) llegó hoy a los comercios como el combustible de una espectacular controversia, al mostrar al presidente como un hombre absolutamente incapaz de imponer orden en su gobierno.

Wolff afirmó que en las entrevistas realizadas para el trabajo verificó que "el 100 por ciento de quienes lo rodean" cuestionan si Trump realmente tiene condiciones para conducir los destinos de la Casa Blanca.

"Todos dicen que es como un niño. Dicen que es un imbécil, un idiota. Hay una competición para llegar al fondo de quién es este hombre"



"Todos lo han descrito de la misma manera, dicen que es como un niño, lo que quieren decir es que necesita satisfacción inmediata, todo gira en torno a él", dijo en una entrevista a la NBC.

También minimizó las críticas que le ha dirigido Trump, al afirmar que "está cuestionando mi credibilidad un hombre que en este momento tiene menos credibilidad que quizá cualquiera que haya pisado la Tierra".

En el libro también se afirma que el propio Trump no esperaba, ni quería, llegar a la Casa Blanca; que su esposa, Melania Trump, rompió a llorar al enterarse de su victoria; y que un alto asesor pensaba que el contacto de su hijo, Donald Trump Jr. con una abogada rusa durante la campaña fue "traidor".





"Todos dicen que es como un niño", aseveró Wolff, "dicen que es un imbécil, un idiota. Hay una competición para llegar al fondo de quién es este hombre", añadió.

El escritor, que entrevistó a casi 200 personas que se codean con el presidente de Estados Unidos a diario, aseguró que "este hombre no lee, no escucha. Es como un pinball, virando a todas partes".

Wolff también dijo haber hablado "tres horas" con el multimillonario, antes o después de su elección, para su libro.

"Por supuesto, hablé con el presidente. Si se dio cuenta de que era una entrevista o no, no lo sé, pero no estaba en off the record", acotó.

Trump atacó violentamente en Twitter la publicación, donde aseguró que "nunca habló para un libro" y afirmó que siquiera nunca autorizó que Wolff tuviera acceso libre a la Casa Blanca.

De acuerdo con Trump, el libro de Wolff está "repleto de mentiras" y apoyado en "fuentes que no existen".

El lanzamiento de Fire and Fury estaba originalmente programado para el martes 9 de enero, pero fue adelantado y salió hoy al público.

Ayer, un abogado de Trump envió una carta de 11 páginas al editor del libro conminándolo a suspender su publicación y distribución.

"El señor Trump exige que se interrumpa y evite cualquier publicación, divulgación o distribución del libro", y además que los responsables publiquen "una retractación plena y completa así como un pedido de disculpas", pidió el abogado de Trump.

"Además, por favor envíe de inmediato una copia electrónica del libro (...) y vía mensajero una copia en papel a esta oficina para que podamos evaluar adecuadamente las declaraciones contenidas", añadieron los abogados del presidente al editor.

Sin embargo, poco más tarde la editora anunció la decisión de adelantar el lanzamiento del libro a raíz de una "demanda sin precedentes".

Desde el miércoles, cuando se conocieron extractos de su contenido, el libro encabeza todas las listas de demanda de compra anticipada.

El volumen -que desde la víspera ya circula por las redacciones de Washington- muestra a la Casa Blanca sumergida en un caos constante y generalizado en la disputa por una fracción de poder y un Trump incapaz de imponer orden.

En referencia a la carta del abogado de Trump, Wolff comentó que deseaba saber "a dónde le envío unos chocolates. Porque no solamente me está ayudando a vender mi libro, sino que también está demostrando que la conclusión del libro es cierta. Es extraordinario que el presidente de Estados Unidos intente detener la publicación de un libro. Eso no puede pasar. No ha pasado con otros presidentes", afirmó Wolff a la cadena de televisión NBC News.

