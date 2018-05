Trump dice que no llamó animales a todos los migrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que cuando describió a algunos migrantes como animales se refería a los miembros de la pandilla MS-13, no a todos los indocumentados como los "medios de comunicación falsos" dijeron.

Las comparación de migrantes con animales fue calificada como "inaceptable" por el gobierno de México, que ayer presentó una queja formal.

"Los medios de comunicación falsos me hicieron llamar a los inmigrantes, o inmigrantes ilegales, 'Animales'. ¡Equivocado! Se vieron obligados a retirar sus historias de mala gana", escribió Trump en un tuit tempranero; sin embargo, reiteró que los miembros de la pandilla MS-13 son como animales.

Fake News Media had me calling Immigrants, or Illegal Immigrants, “Animals.” Wrong! They were begrudgingly forced to withdraw their stories. I referred to MS 13 Gang Members as “Animals,” a big difference - and so true. Fake News got it purposely wrong, as usual!