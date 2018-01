Es momento del cambio en Irán, asegura Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que es "momento para el cambio" en Irán, luego de las violentas protestas contra la carestía, una de las más importantes manifestaciones contra el gobierno desde 2009.

"Irán fracasa en todo nivel a pesar del terrible acuerdo hecho con ellos por el gobierno de Obama", tuiteó Trump, en referencia al pacto nuclear sellado por su antecesor.

"El gran pueblo iraní ha sido reprimido durante muchos años. Tienen hambre de comida y de libertad. Como los derechos humanos, la riqueza de Irán está siendo confiscada. Es momento para el cambio", escribió el mandatario.

