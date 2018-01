¿Donald Trump olvidó la letra del himno nacional de EU?

Ciudad de México

Anoche, DonaldTrump asistió al juego por el Campeonato Nacional de Futbol Americano Colegial y fueabucheado por miles de aficionados que asistieron al Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta. Hoy, algunos usuarios de Twitter notaron que el presidente balbuceó la letra del himno nacional.

Minutos antes de que iniciara el juego, Trump llegó escoltado al campo. Ahí, en medio del barullo de silbidos e insultos, se llevó la mano al pecho de forma dubitativa y entró tarde a la primera frase:

Oh, say! can you see by the dawn's early light, dice la primera línea de The Star-Spangled Banner, pero el video muestra cómo Trump emprezó a cantar hasta que se escucha el you see.

Luego, mientras el cantante de country Zac Brown entonaba los siguientes versos, se ve al presidente moviendo la boca en algunas palabras, sin llegar a concretar una frase completa.

What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, era lo que tenía que cantar después, pero apenas parece pronunciar unas cuantas sílabas.

En redes sociales, el descuido de Trump fue severamente criticado, sobre todo después de que arremetió contra los jugadores que se negaron a permanecer de pie mientras sonaba el himno en señal de protesta contra la discriminación racial y la violencia ejercida por la policía.

En Tenesse, por la mañana antes del partido, volvió a referirse a esa controversia:

“Queremos que nuestra bandera sea respetada. Y queremos que nuestro himno nacional también sea respetado”.





