El interminable "partido" de Trump vs NFL

Era agosto de 2016 y sonaba el himno nacional antes de un partido de pretemporada en la NFL. Colin Kaepernick, entonces mariscal de campo de los San Francisco 49ers, hincó la rodilla en el suelo en vez de ponerse en pie.

"No voy a levantarme para mostrar orgullo por una bandera de un país que oprime a la gente negra", explicó después el deportista, que es mestizo. "Tal vez debería buscarse un país que se adapte mejor a él", replicó Donald Trump, que era candidato a la presidencia.

Ahí comenzó una polémica que, un año después, se ha convertido en una guerra entre el ahora presidente de Estados Unidos y una parte importante del mundo del deporte. La contienda ocupa desde hace días los titulares de prensa. Estas son sus claves:

Trump desata la ira de los deportistas con sus insultos

Durante uno de los mítines en los que sigue dirigiéndose a sus votantes, Trump calificó el viernes de "hijos de puta" a los jugadores de la Liga Profesional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) que en el último año han seguido el ejemplo de Kaepernick y protestan durante el himno contra el racismo.

Además de insultarlos, instó a los equipos a despedirlos y después, en Twitter, invitó a los seguidores del deporte a no acudir a los estadios hasta que los jugadores abandonen lo que califica como una falta de respeto a la bandera.

El Código de Bandera de Estados Unidos

Aunque no tiene carácter legal, el Código de Bandera es ampliamente respetado en el país cuando suena el himno nacional.

Establece que los presentes se pongan en pie y miren de frente a la insignia nacional; los civiles lo hacen con la mano derecha en el corazón, los militares haciendo el saludo castrense.

"Valientes patriotas han luchado y muerto por nuestra gran bandera americana. ¡DEBEMOS honrarla y respetarla!", tuiteó este fin de semana Trump.

...our Great American Flag (or Country) and should stand for the National Anthem. If not, YOU'RE FIRED. Find something else to do!