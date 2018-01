Frontera sur es muy peligrosa, dice Trump e insiste en muro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió nuevamente en la construcción de un muro en la frontera con México pues, dijo, "es muy peligrosa".

En una serie de tuits publicados esta mañana, el mandatario estadunidense afirmó que se debe construir un gran muro para proteger a su país y detener la entrada de drogas.

"Necesitamos tener seguridad en nuestra muy peligrosa frontera sur, y debemos tener un gran muro que nos proteja y ayude a detener la entrada masiva de drogas a nuestro país!", dijo en un primer tuit.

En un segundo mensaje, Trump aseguró que los demócratas prefieren "tirar" su gobierno por sobre una "amnistía para todos" y la seguridad fronteriza.

"Los demócratas quieren tirar el gobierno por sobre una amnistía para todos y la seguridad fronteriza. El mayor perdedor será nuestro rápidamente reconstruido Ejército, en un momento en que los necesitamos más que nunca. Necesitamos un sistema de migración basado en el mérito y ¡lo necesitamos ahora! No más lotería peligrosa", publicó.

