Trump dice que el DACA "está probablemente muerto"

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó a los demócratas de que el DACA (Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) "probablemente está muerto".

Las declaraciones de Trump se dan luego de que el Departamento de Ciudadanía e Inmigración estadunidense reanudó los trámites para solicitar la renovación del programa, el cual fue creado durante el gobierno de Barack Obama, para evitar la deportación de los llamados 'dreamers'.

"DACA está probablemente muerto porque los demócratas en realidad no lo quieren, sólo quieren hablar y quitarle el dinero que tanto necesitan nuestros militares", escribió esta mañana en Twitter.

DACA is probably dead because the Democrats don’t really want it, they just want to talk and take desperately needed money away from our Military. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de enero de 2018

Dijo que como presidente, "quiero que las personas que vienen a nuestro país nos ayuden a volverlo fuerte y grandioso de nuevo, que las personas entren a través de un sistema basado en mértos. ¡No más loterías! #AMÉRICAPRIMERO".

I, as President, want people coming into our Country who are going to help us become strong and great again, people coming in through a system based on MERIT. No more Lotteries! #AMERICA FIRST — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de enero de 2018

"No creo que los demócratas realmente quieran ver un acuerdo sobre DACA"



Trump culpó a los demócratas de desperdiciar "la gran oportunidad" de lograr un acuerdo en las negociaciones de dicho programa, que protege de la deportación a jóvenes migrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños.

"No creo que los demócratas realmente quieran ver un acuerdo sobre DACA . Todos hablan y no hacen nada. Éste es el momento, pero, día tras día, están desperdiciando la gran oportunidad que tienen. ¡Qué lástima!", escribió.

I don’t believe the Democrats really want to see a deal on DACA. They are all talk and no action. This is the time but, day by day, they are blowing the one great opportunity they have. Too bad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de enero de 2018

"Los demócratas son pura plática y no hay acción. No están haciendo nada para arreglar el DACA. Gran oportunidad perdida. ¡Demasiado!", escribió.

La Casa Blanca negocia con el Congreso una legislación que reemplace el Programa de Acción Diferida para la Infancia (DACA), que permite que más de 800 mil migrantes indocumentados, la mayoría mexicanos, trabajen y vivan en el país.

Las conversaciones también están vinculadas a las negociaciones para el presupuesto del gobierno, que deben cerrar el 20 de enero, y Trump fijó un plazo que vence en marzo para llegar a un acuerdo, o las personas beneficiarias del DACA comenzarían a ser deportadas.

El presidente demanda que el acuerdo incluya cambios en el programa de lotería de visas y la inmigración familiar, así como medidas de seguridad fronteriza y dinero para un muro en la frontera con México, promesa de su campaña.

Ayer, el Departamento de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos volvió a aceptar las solicitudes de renovación para el DACA.

La decisión ocurre cuatro días después de que un juez federal bloqueara temporalmente la decisión del gobierno de Trump de finalizar el programa.

El Departamento de Ciudadanía informó que el DACA seguirá operando en los mismos términos que antes de ser rescindido en septiembre.





