Por inacción demócrata, hispanos se enamorarán de mí: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que los hispanos "presionarán duro" a los demócratas porque no están haciendo nada por el DACA, y aseguró que terminarán enamorándose de "su presidente".

"Demócratas no están haciendo nada por DACA- sólo les interesa la política. Los activistas del DACA y los hispanos presionarán duro a los demócratas, ¡comenzarán a 'enamorarse' de los Republicanos y de su Presidente! Estamos sobre los resultados", escribió en su cuenta de Twitter.

Democrats are doing nothing for DACA - just interested in politics. DACA activists and Hispanics will go hard against Dems, will start “falling in love” with Republicans and their President! We are about RESULTS.