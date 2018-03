Trump ataca al equipo del fiscal especial Mueller

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacó con virulencia la integridad del equipo del fiscal especial y ex jefe del FBI Robert Mueller, pero legisladores republicanos advirtieron que se opondrían a un despido del funcionario.

"¿Alguien piensa que esto es justo? ¡Y sin embargo, NO HAY COLUSIÓN!", entre el equipo de la campaña que le llevó a la Casa Blanca y el gobierno ruso, reiteró Trump en la red Twitter.

Why does the Mueller team have 13 hardened Democrats, some big Crooked Hillary supporters, and Zero Republicans? Another Dem recently added...does anyone think this is fair? And yet, there is NO COLLUSION!