La empresa Carnival informó que el joven estadunidense desaparecido en el crucero Fantasy murió ahogado tras caer por la borda a aguas del Golfo de México.

​El joven de 22 años, identificado como Luke Renner, es originario de Atlanta, Estados Unidos, y formaba parte de un grupo de adultos con autismo que viajaba en el crucero.

La empresa Carnival explicó en un comunicado que el joven subió a una baranda de la cubierta el día después de que partió de Mobile, Alabama, pero fue criticada debido a que no ha actuado debidamente en ocasiones anteriores en que personas han caído al mar.

Carnival Cruise Line señala que Renner desapareció el domingo por la noche del Carnival Fantasy y agrega que "su familia cree que pudo haber estado bajo la suposición errónea de que iba a nadar".

El reporte de la empresa a la Guardia Costera de Estados Unidos fue emitido hasta el lunes, mientras que la Secretaría de Marina-Armada de México acudió a una petición de apoyo cuando el hotel flotante arribó al puerto de Progreso, Yucatán, para realizar sin éxito una búsqueda abordo con un elemento canino.

La familia solicitó privacidad, pero emitió un comunicado en el que describió a Renner "como una luz en nuestras vidas , divertida, inusual y, para un niño con autismo, cariñoso y afectuoso, que amaba los batidos, nachos, guacamole y batidos. Era nuestro niño. Luke está con Jesús ahora, saltando arriba y abajo, y él puede expresarse claramente y ser comprendido. No más convulsiones, no más medicamentos. No podemos esperar para hablar con él", señalaron.

"Realmente creemos que él sabe que fue bien amado, pero nos gustaría preguntarle por qué escondió su almohada decorativa favorita, el rizador de su hermana y la nueva lente de la cámara de su padre. Sabemos que responderá con esa sonrisa pícara que calentó nuestros corazones. y permanecerá con nosotros para siempre’", añadieron.

CNN reportó que la familia no presentó hacia la comunidad Wishes 4 Me, organización que planeó las vacaciones de cinco noches en un crucero hacia el Caribe mexicano. El grupo reunió a nueve adultos con autismo y tres acompañantes.

El Fantasy zarpó este jueves de Cozumel, Quintana Roo, rumbo a su base en Mobile, Alabama, y debe regresar a Progreso, Yucatán, el próximo jueves.



