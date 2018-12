Agencia Notimex

Un pasajero del crucero Fantasy, de la compañía Carnival Cruise Line, fue reportado como desaparecido desde el domingo por la noche, y la empresa estima que pudo caer por la borda.

El barco de dos mil 675 pasajeros salió de Mobile, Alabama, el sábado 15 de diciembre, y se dirigía a su primera parada en Progreso, México, en un crucero de cinco noches, cuando se reportó la desaparición de un pasajero.

Viajeros que han publicado información sobre el incidente en un foro de internet dijeron que el pasajero desaparecido es un hombre con autismo.

Una vez en el puerto Progreso, el lunes pasado, las autoridades mexicanas realizaron una búsqueda en el barco, de acuerdo con la página de Facebook Cruise Life Cargo.

La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó que la Marina mexicana está a cargo de la búsqueda. El crucero Fantasy continuó con su itinerario programado y llegó a Cozumel, México este martes.

Este pasajero es la cuarta persona que desaparece en un crucero en menos de un mes. El viernes pasado Thomas McElhany, de 26 años, cayó por la borda del Carnival Victory y nunca fue encontrado.

El 8 de diciembre una holandesa de 69 años de edad cayó por la borda del MSC Preziosa, y la Guardia Costera no la encontró. El 22 de noviembre pasado un miembro de la tripulación del crucero Adventure of the Seas, de Royal Caribbean, de 27 años de edad, desapareció del barco y nunca fue encontrado.

En los tres casos las desapariciones no fueron descubiertas durante varias horas, hasta que los barcos llegaron a puerto.

Una ley federal de 2010 requiere que los cruceros tengan tecnología para detectar cuando los pasajeros caen por la borda, pero la mayoría de las compañías de cruceros afirman que la tecnología en el mercado no es confiable.





