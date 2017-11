Puigdemont no declarará ante Audiencia Nacional: abogado

Barcelona

Carles Puigdemont, cesado por el gobierno de España de su cargo como presidente de Cataluña, no regresará a España en las próximas semanas y, casi con toda seguridad, no acudirá a la cita de la Audiencia Nacional el jueves, dijo su abogado en Bélgica.

Cuestionado sobre cómo responderá el líder catalán a la cita judicial, el abogado Paul Bekaert dijo a la cadena VTM: "Él no va a ir a Madrid".

"Como están las cosas ahora, no puedo ver que vaya a regresar en las próximas semanas", agregó.

El viernes pasado, el Parlamento de Cataluña aprobó una declaración de independencia que provocó la activación de un artículo de la Constitución española que permitió al ejecutivo central asumir el control de la región, cesando a sus principales cargos.

En una conferencia de prensa en Bruselas el martes, Puigdemont explicó que él y cinco miembros de su gobierno, también depuestos, buscaban una garantía de "libertad y seguridad" de las autoridades españolas.

Los 14 miembros del destituido ejecutivo catalán enfrentan posibles cargos de rebelión por seguir adelante con el proceso independentista que culminó en una declaración de independencia del 27 de octubre. La Fiscalía española presentó una querella por cargos de rebelión, sedición y malversación contra Puigdemont y su número dos, Oriol Junqueras. Según la ley española, estos delitos podrían acarrear penas de prisión.

Un juez de instrucción citó a los ex dirigentes a declarar el jueves en Madrid y podría llegar a ordenar su detención como muy tarde el viernes, con independencia de que comparezcan o no. Dos de los ex consejeros que viajaban con Puigdemont regresaron a Barcelona el martes por la tarde.

Bekaert señaló que si España pidiera la extradición de Puigdemont, la decisión dependerá de los jueces belgas, no del gobierno.

En España, Esteban González Pons, eurodiputado y portavoz del gobernante Partido Popular, dijo que si el ex presidente catalán no comparece ante la justicia el jueves, "habrá probablemente una solicitud de extradición a Bélgica y lo detendrá la policía belga".

En declaraciones a la emisora de radio española Onda Cero el martes en la noche, González Pons dijo que cree que el letrado de Puigdemont en Bélgica podrá prolongar el caso hasta después de las elecciones anticipadas del 21 de diciembre en Cataluña.





irh