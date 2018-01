Puigdemont negocia su reelección como presidente

Madrid

El ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, negocia con fuerzas independentistas en el Parlamento catalán una posible reelección en el cargo en próximas semanas, sin estar presente en la sesión que le votaría.

De acuerdo con fuentes de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), su secretaria general Marta Rovira se reunió en Bruselas con el ex titular del gobierno catalán, y acordaron formar la Mesa Directiva del Parlamento con mayoría independentista.

Las negociaciones de Puigdemont y Rovira pasan primero por asegurar una mayoría independentista en la Mesa del Parlamento local, y analizar si se puede investir sin estar él presente



Tras las elecciones del 21 de diciembre, las formaciones Juntos por Cataluña (que encabeza Puigdemont), ERC y los anticapitalistas de la Candidatura de Unidad Popular (CUP) suman la mayoría absoluta para formar gobierno.

El 17 de enero iniciará sus trabajos la nueva legislatura y se debe conformar una Mesa Directiva, que en sus primeros trabajos está el llamar a los partidos a proponer un nuevo presidente de gobierno catalán, algo a lo que Puigdemont se ha propuesto "de forma telemática".

El dirigente independentista está en Bruselas desde noviembre pasado para evitar ser detenido en España, donde se le acusa de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos por el proceso que llevó en octubre a la declaración de independencia.

Las formaciones independentistas revisan el reglamento de la cámara para determinar si le permite eso mediante una videoconferencia, o bien que otro diputado lea el discurso de Puigdemont ensu representación.

Las formaciones esperan conocer la respuesta de los letrados de la cámara a esta posibilidad, nunca antes utilizada en el actual periodo democrático.

El dirigente independentista ha descartado volver a España si antes no es votado de nuevo presidente catalán, para no ser detenido y probablemente llevado en prisión por los delitos por lo que desde noviembre está preso su ex vicepresidente Oriol Junqueras.





