Fiscalía belga pide extraditar a España a Puigdemont

Bruselas

El ex presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y cuatro ex consejeros comparecieron en el Palacio de Justicia de Bruselas, donde se llevó a cabo una audiencia para su extradición.

La fiscalía belga pidió al tribunal que aplique la euro orden emitida por España contra el dirigente independentista, anunciaron sus abogados; sin embargo, el juez decidió no emitir un pronunciamiento y citó a los acusados el 4 de diciembre, fecha en la que podría dar un falló o solicitar más información al gobierno español.

"El fiscal pidió la aplicación de la euro orden" ante el juez que deberá decidir al respecto, informó a los periodistas uno de sus abogados, Christophe Marchand. La defensa podrá "presentar sus alegatos el 4 de diciembre", precisó.

La audiencia se realizó a puerta cerrada y en medios de fuertes medidas de seguridad de la Policía, que ha establecido un amplio perímetro de acceso al tribunal, que incluso impide ver la entrada de la sala.



Puigdemont y los ex consejeros accedieron al tribunal en automóvil y posteriormente se dirigieron a la sala donde se celebrará la vista, en la que también están presentes los abogados de los acusados y un intérprete, pues la instrucción se desarrolla en neerlandés.



Los acusados, que se encuentran en la misma sala, declararán uno a uno y en compañía de sus abogados y no de forma conjunta.



Poco antes de la vista, un portavoz de la Fiscalía explicó que una vez que el juez decida sobre las euro órdenes deberá entregar su decisión en mano a los interesados, que tendrán que firmarlas, y a partir de ahí, Puigdemont y los ex consejeros tendrán 24 horas para recurrir, si así lo estiman oportuno.



La Justicia española reclama por presuntos delitos de sedición, rebelión, malversación de fondos públicos, desobediencia y prevaricación a Puigdemont y a sus ex consejeros autonómicos Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura).



Todos ellos se encuentran en Bélgica desde el pasado 30 de octubre y en régimen de libertad vigilada desde el pasado domingo 5 de noviembre, a expensas de que se desarrolle el proceso sobre las citadas Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE).

Entre las restricciones a las que están sujetos los acusados se encuentran la prohibición de viajar al extranjero sin el permiso del juez de instrucción, la obligación de comunicar una dirección de residencia y la de asistir personalmente a cada una de las audiencias a las que se les convoque.









