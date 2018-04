Caravana migrante se dispersó por leyes de México: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la caravana migrante que recorre México se dispersó "gracias a las leyes migratorias" del país, de modo que se evitó una "escena gigantesca en la frontera".

"La caravana está disuelta en gran medida gracias a las fuertes leyes migratorias de México y su voluntad para usarlas de modo que no se causara una gigantesca escena en la frontera", dijo Trump en su cuenta de Twitter.

The Caravan is largely broken up thanks to the strong immigration laws of Mexico and their willingness to use them so as not to cause a giant scene at our Border. Because of the Trump Administrations actions, Border crossings are at a still UNACCEPTABLE 46 year low. Stop drugs!