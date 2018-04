Buques rusos abandonan base en Siria por seguridad

Los buques de la armada rusa abandonaron el puerto sirio de Tartus por motivos de seguridad ante la posibilidad de que se produzca un inminente ataque estadunidense contra Siria, según informó el presidente del Comité de Defensa de la Duma (Cámara de Diputados) rusa, Vladimir Shamanov.

En declaraciones a la agencia Interfax, Shamanov manifestó que "en caso de amenaza de ataque, los buques atracados uno junto al otro en el puerto salen a una zona de libre maniobra (mar abierto) para evitar que con un cohete sea destruido más de un barco".

Shamanov subrayó que esa es una práctica habitual y que su objetivo es garantizar "la supervivencia" de los buques, tanto de superficie como submarinos.

ISI reveals: Disappearance of most of the #Russian#Naval Forces from #Tartus Port, #Syria.

Those missing naval vessels have now been deployed at sea due to possible near-future #strikes. Only one #kilo class submarine remained.#russiannavy#Syriastrikes#foxnews#kilopic.twitter.com/guRA9w0qqt