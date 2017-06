Ataque en Londres deja un muerto y 8 heridos

Una persona murió y ocho resultaron heridas después de que un vehículo atropellara a varios transeúntes cerca de una mezquita en el norte de Londres. El conductor de la camioneta fue detenido y trasladado al hospital, informó la policía.

El Consejo Musulmán afirmó que varios creyentes islámicos fueron arrollados por una camioneta cuando se retiraban de las oraciones en la mezquita frente al parque Finsbury. El consejo dijo que dirige sus oraciones a las víctimas.

La policía londinense catalogó los atropellamientos como un incidente mayor y cerró la zona al tránsito normal. Ocho de los heridos fueron trasladados a hospitales y los demás fueron atendidos en el lugar. El conductor, un hombre de 48 años, fue detenido.

Our thoughts are with all of those affected by the tragic incident in #FinsburyPark and their families and friends. https://t.co/cAgW4oSNcg