Auto atropella a peatones en Londres; hay un detenido

Un vehículo arrolló a varios peatones en el nordeste de Londres, causando "varios heridos", anunció la policía, que efectuó una detención.

"La policía fue alertada a las 00:20 horas (hora local) después de que fuera señalado que un vehículo colisionó con peatones", informó la policía en un comunicado. "Hay un cierto número de heridos" y "una persona detenida", según la misma fuente.

El servicio de ambulancias de Londres señaló por su parte que había "enviado varios equipos a un incidente en Seven Sisters Road".

We have sent a number of resources to an incident in Seven Sisters Road. More information will follow when we have it.