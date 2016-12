Reparto de "Will & Grace" llora muerte de Debbie Reynolds

México

Debbie Reynolds interpretó el papel de Bobbi Adler en la serie Will & Grace, emitida de 1998 a 2006. Tras la noticia de su muerte, sus compañeros de reparto lamentaron lo ocurrido.

Debra Messing, que dio vida a la hija de Reynolds en la serie, escribió en Twitter: "Tan doloroso. Debbie fue a estar con Carrie. Es un devastador golpe, 1, 2. Ella fue mi 'mamá' durante años y la amaba profundamente. Una leyenda".

So heartsick. Debbie went to be with Carrie. It's such a devastating 1,2 punch. She was my "mom" for years & I loved her dearly.A legend. — Debra Messing (@DebraMessing) 29 de diciembre de 2016





El actor Sean Hayes comnpartió una foto en la que aparece riéndose junto a Reynolds. "Es asombroso que Carrie Fisher y Debbie Reynolds hayan dejado, ambas, esta tierra. Las adoraba y admiraba".

It is beyond astonishing that both @carrieffisher & @DebbieReynolds1 have left this earth. I overwhelmingly adored & admired them both. 😢🌹🌹 pic.twitter.com/emLn1ZvwUd — Sean Hayes (@SeanHayes) 29 de diciembre de 2016





Eric McCormack también expresó su pesar. "La combinación de la pérdida de Carrie Fisher y después de su madre Debbie Reynolds es demasiado. Me siento realmente perdido aquí #EsDemasiado2016"

The combination of the loss of @carrieffisher & then her mom @DebbieReynolds1 is too much. I'm really at a loss here... #toomuch16 — Eric McCormack (@EricMcCormack) 29 de diciembre de 2016





Te dejamos un video en el que Reynolds volvió a cantar el tema "Good Morning" de Cantando bajo la lluvia, pero esta vez en Will & Grace.





Otras celebridades de Hollywood, como Mark Hamill, Anna Kendrick, Miley Cyrus y Ellen DeGeneres también reaccionaron a la muerte de Reynolds.





