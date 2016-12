Hollywood, en "shock" tras muerte de Debbie Reynolds

México

Debbie Reynolds murió esta tarde a los 84 años, apenas un día después del fallecimiento de su hija Carrie Fisher, y Hollywood lamenta la pérdida del gran ícono de la época dorada de Hollywood.

TE RECOMENDAMOS: El día que Carrie Fisher rindió homenaje a Debbie Reynolds

A continuación te compartimos las reacciones de las luminarias.





MARK HAMILL: #CruelCruelAño





LIN-MANUEL MIRANDA: Nunca te diré que no a ti...





XAVIER DOLAN: Increíble

Unfuckingbelievable. — Xavier Dolan (@XDolan) 29 de diciembre de 2016





ANNA KENDRICK: Tesoro estadunidense





SARAH PAULSON: Esto. Sólo esta devastadora fotografía. Sólo esto.

This. Just this devastatingly moving photograph. Just this. pic.twitter.com/PKTT7gPbBI — Sarah Paulson (@MsSarahPaulson) 29 de diciembre de 2016





SETH MACFARLANE: Mi grabación favorita de Debbie Reynolds. Ella era uno de las últimos talentos verdaderos de Hollywood: actriz, cantante, bailarína.

My favorite Debbie Reynolds recording. She was one of the last of the true H'wood talents: actress, singer, dancer: https://t.co/67zWUUHDhv — Seth MacFarlane (@SethMacFarlane) 29 de diciembre de 2016





ELLEN DEGENERES: No puedo imaginar lo que la familia de Carrie Fisher y Debbie Reynolds están pasando esta semana. Envío todo mi amor.

I can't imagine what Carrie Fisher and Debbie Reynolds' family are going through this week. I send all of my love. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 29 de diciembre de 2016





MILEY CYRUS: Wow. Esta triste noticia me hace querer abrazar a mi mamá y nunca dejarla ir.

💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔 wow...... this sad news makes me wanna hug my mama and never let go...... pic.twitter.com/WX7vN63x0k — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 29 de diciembre de 2016





BRIE LARSON: Para Carrie y Debbie: Mis pensamientos y amor están con su familia.

For Carrie and Debbie

✨🕯🌟🕯✨

My thoughts and love are with their family. pic.twitter.com/2fLWu3a9Sg — Brie Larson (@brielarson) 29 de diciembre de 2016





JOSH GAD: No quedan palabras. Descanse en paz Debbie Reynolds.

There are no words left. RIP #DebbieReynolds — Josh Gad (@joshgad) 29 de diciembre de 2016





GARY, EL PERRO DE CARRIE FISHER: La mamá de mi mamá se ha ido. Descanse en paz.

Mommy's mom is gone now. :( RIP #DebbieReynolds — Carrie Fisher's Dog (@Gary_TheDog) 29 de diciembre de 2016





BELINDA CARLISE: Descanse en paz Debie Reynolds.





ehh