'Westworld' y Saturday Night Live lideran nominaciones a los Emmy.

El programa de comedia Saturday Night Live y el drama Westworld se pusieron a la cabeza de los premios Emmy a la televisión estadunidense, con 22 nominaciones cada uno.

En el anuncio de los nominados, realizado este jueves, la serie Stranger Things y la de antología FEUD: Bette and Joan se llevaron 18 nominaciones, mientras que la popular comedia Veep recibió 17.



Westworld competirá contra sus similares Better Call Saul, The Crown, The Handmaid´ss Tale, Stranger Things y This Is Us, en la categoría más importante.

La ceremonia de premiación se realizará el próximo 17 de septiembre en el Microsoft Theater de los Ángeles bajo la conducción del comediante Stephen Colbert.









