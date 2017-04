Rose: el nuevo personaje en 'Star Wars: The Last Jedi'

Ciudad de México

Un nuevo elemento se une a la Resistencia en Star Wars: The Last Jedi. Se trata de Rose, personaje interpretado por la actriz Kelly Marie Tran, que aparece por primera vez en el tráiler de la película, lanzado este viernes.

En el marco de la Celebración Star Wars, que tiene lugar en Orlando, Florida, la actriz se unió al director Rian Johnson para dar detalles sobre su personaje.

TE RECOMENDAMOS: Si yo fuera gay, tendría un novio bien bonito: J Balvin

"Rose es parte de la Resistencia, trabaja como mecánica. No puedo esperar a que la conozcan", dijo Marie Tran.

El director del filme sugirió que Rose podría ser una gran colega para Finn, el personaje de John Boyega.

"De la posibilidad de que cualquiera de nosotros podría convertirse en un héroe, de ahí viene Rose", dijo Johnson a los fans reunidos en Orlando.

Agregó que tanto Luke como Rey están cortados con la misma tijera: sujetos que aparentemente no eran nadie, pero terminaron convirtiéndose en individuos vitales de la historia galáctica. "Ella no es un soldado, ella no está buscando ser un héroe, pero ella se metió en una gran aventura con Finn", señaló sobre Rose.

Junto a Marie Tran, Laura Dern y Benicio del Toro darán vida a nuevos personajes que se unen a la saga galáctica.

Star Wars: The Last Jedi se estrenará el 15 de diciembre. Mientras tanto, te dejamos con el tráiler y el póster.











ehh