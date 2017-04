Yahir regresa a las telenovelas en Televisa

Ciudad de México

Yahir, cantante y actor que surgiera de TV Azteca, fue presentado esta tarde como nueva figura de Televisa y será el galán juvenil de la telenovela Mi marido tiene familia.

El ex académico fue presentado por el productor Juan Osorio, quien además dio a conocer parte del elenco que conforma esta nueva telenovela que ocupará el lugar de "El bienamado".

"Es un honor tener gente tan querida en mis producciones, ahora volvemos con una nueva comedia familiar y me da mucho gusto que Yahir se una a nuestras filas, un joven talentoso que ya grabó sus primeras escenas y pues vaya que nos sorprendió", dijo Osorio.

En el evento, que se llevó a cabo en el foro 15 de San Ángel, donde se graba la telenovela que constará de 60 capítulos de una hora cada uno, destacó la presencia de Susana González, quien fue invitada por el productor para que junto con Yahir cortaran el listón simbólico de inicio de grabaciones.

"Esto no es muy usual, sólo a Juan se le pudo ocurrir y con gusto he venido a amadrinar esta producción que estoy segura será otro éxito. Por eso para mí es un honor presentar oficialmente en la empresa a un joven que yo admiro, me encanta como canta, talentoso y es un gusto que esté aquí con nosotros, le doy la bienvenida a Yahir", agregó la actriz.

Mientras que Yahir sólo tuvo palabras de agradecimiento a Juan Osorio por haberse fijado en él para este nuevo proyecto, donde además de actuar interpretará el tema principal de la telenovela.

"Gracias por esta bienvenida, estoy muy emocionado, estoy temblando y pues nada, mi agradecimiento para el señor Osorio, a la producción, a todo el elenco, mucha gente que yo admiro y estar aquí !wuau! Es increíble".

Se sinceró al decir que se considera más cantante que actor pero que llega con todas las pilas puestas para no defraudar a quienes han confiado en él.

"Vengo a darlo todo, mi personaje me encantó, me siento un novato en esta parte pero también me siento muy cobijado por todos en la producción y pues muchas gracias".

En el elenco de Mi marido tiene familia, destacan Zuria Vega, Rafael Inclán, Gaby Platas, Luz María Jerez y René Casados, entre muchos más, así como una camada de noveles actores del Centro de Educación Artística (CEA).

