Rafael Inclán fue víctima de secuestro virtual

El actor Rafael Inclán aclaró que sufrió un secuestro virtual y desmintió que fuera privado de su libertad, así lo dijo en una entrevista con MILENIO ¡hey!

"No di ninguna declaración a ninguna revista, fue un secuestro virtual. Eso que dicen que me vendaron, no es cierto, esas son mamadas", expresó el actor.

Inclán dijo que la noticia es falsa, además lo hizo fuera de tiempo ya que han pasado días de lo sucedido, y desaprobó por completo el trabajo de la revista.

"Estoy perfectamente bien, en los secuestros virtuales no te toca nadie; en primera, es una noticia vieja, eso fue hace ya tres semanas, lo cual no habló de la frescura de la revista; yo nunca declaré nada".

Rafael Inclán contó que le pidieron millón y medio de pesos, cantidad que no dio, únicamente entregó el 20 por ciento de lo ya mencionado.

