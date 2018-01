'Big Little Lies', el éxito de Nicole Kidman

Los Ángeles

Nicole Kidman, quien siguió su racha ganadora el domingo en los Premios SAG del Sindicato de Actores, dijo que Hollywood debe respaldar a las mujeres si desea seguir ejerciendo su poder.

Kidman sumó un SAG a la mejor actriz a sus premios Emmy y Globo de Oro por su interpretación de una esposa abusada en Big Little Lies. También produjo el drama con Reese Witherspoon, coprotagonista de la miniserie, una señal de la creciente fuerza de las mujeres que Kidman dijo no es dada por hecho.

Tras recitar una larga lista de actrices veteranas a las que admira, incluidas las nominadas al SAG Susan Sarandon y Jessica Lange, calificó de "maravilloso" que "nuestras carreras hoy puedan seguir más allá de los 40 años de edad, porque hace 20 años estábamos bastante gastadas para esta etapa de nuestras vidas".

Las actrices a las que saludó son prueba de que "somos potentes, poderosas y viables. Solo le ruego a la industria que siga apoyándonos porque nuestras historias finalmente están siendo contadas", manifestó.

En un momento de cambio y tumulto en la industria del espectáculo, los admirados veteranos William H. Macy y Julia Louis-Dreyfus se llevaron los máximos honores de la comedia televisiva.

Macy, quien da vida a un patriarca lleno de defectos en Shameless, y Louis-Dreyfus de Veep, en la que interpreta a una política profundamente imperfecta, recibieron cada cual su tercer trofeo por estos papeles.

Macy expresó que los actores tienen el privilegio de poder usar la ficción para ser honestos con el público.

Los actores pueden "encontrar la verdad, y creo que es una manera gloriosa de ganarse la vida. Especialmente por estos días en que tanta gente no puede reconocer la verdad o no piensa que es importante", dijo.

Alexander Skarsgard, quien hace el papel del esposo de Kidman en Big Little Lies, ganó el premio al mejor actor. Lo aceptó incrédulo y avergonzado de haber superado a artistas como Robert De Niro, quien estaba postulado por The Wizard of Lies.

