Netflix te ayuda a faltar al trabajo para ver 'Stranger Things'

¿Eres fan de Stranger Things? Netflix mostró una vez más su humor con el lanzamiento de un formato que servirá al público que deseé faltar a la escuela o el trabajo para ver la segunda temporada de la serie de ficción que estará disponible esta media noche.

Las nuevas aventuras de Mike, Dustin, Lucas y compañía empezarán en plena noche de Halloween.

La armonía no será lo que ronde Hawkins. Will ha regresado del mundo del revés, pero está teniendo pesadillas que parecen no tener explicación y los doctores la pasan muy mal tratando de ayudarlo.

Joyce, su madre, interpretada por Winona Ryder, está al borde de la locura y Jim Hopper visitará el extremo de sus capacidades.

