Los estrenos de Netflix en noviembre 2017

Ciudad de México

Después de conocer a The Punisher en la serie Daredevil, Netflix contará la historia de Frank Castle, y cómo se convierte en un vengador anónimo.

Al servicio de streaming llegará la comedia Atlanta, ganadora del Premio Emmy y el Globo de Oro como Mejor Comedia, el programa protagonizado por Donald Glover y Brian Tyree Henry, se estrenará el 25 de noviembre.

En los documentales destacan Jennifer Lopez: Dance Again y Steve Jobs: El hombre detrás de una Mac que llegarán a la pantalla el 16 de noviembre.

Aquí la lista completa de estrenos de Netflix en noviembre:

Series >>>

1 de noviembre

Greenleaf

3 de noviembre

Alias Grace

The Big Family Cooking Showdown

6 de noviembre

Nobel

7 de noviembre

The Sinner

16 de noviembre

12 Monos

17 de noviembre

The Punisher

22 de noviembre

Godless – Temporada 2

23 de noviembre

She's Gotta Have It – Temporada 2

24 de noviembre

Frontier – Temporada 2

25 de noviembre

Atlanta

28 de noviembre

Glitch – Temporada 2





Películas >>>





1 de noviembre

Almacenados

Máxima precisión

10 de noviembre

El mercenario

12 de noviembre

Los huéspedes

Letras explícitas: Straigth Outta Compton

Esta chica es un desastre

16 de noviembre

Jennifer Lopez: Dance Again

Steve Jobs: El hombre detrás de una Mac

17 de noviembre

Un príncipe en navidad

21 de noviembre

Song To Song

22 de noviembre

Yo, Daniel Blake





Documentales & Especiales >>>

10 de noviembre

Mea Culpa

17 de noviembre

Jim & Andy: The Great Beyond – Featuring a very special, contractually obligated mention of Tony Clifton

21 de noviembre

Saving Capitalism

24 de noviembre

Cuba an the Cameraman





Kids>>>

10 de noviembre

Dinotrux- Supercargados

Gliter Force Doki Doki – Temporada 2

17 de noviembre

Stretch Armstrong y los Guerreros Flex

Luna Petunia – Temporada 3

Spirtit: Cabalgando libre – Temporada 3

