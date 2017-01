Murió Dan Kay, ex concursante de ‘Survivor’

Dan Kay, ex concursante de 'Survivor', murió a los 40 años el pasado 31 de diciembre, de acuerdo con el la funeraria Funeraria Lambert y Crematory.

Kay era abogado de Brookline, New Hampshire, y obtuvo su licenciatura de la Universidad de Syracuse.

En 2008 partició en el reality show de aventura y fue el octavo expulsado, en su obituario expresó que su "búsqueda de aventura lo llevó a su participación en el reality show, Survivor".

Las aficiones que compartió en su ingreo en el programa eran "correr, esquiar y ecuchar música".

Jeff Probst, productor de 'Survivor', lamentó la noticia a través de su cuenta de Twitter.

I just heard the very sad news about the sudden loss of Dan Kay of Survivor: Gabon. The Survivor family sends our love to Dan's family.