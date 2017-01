Murió el director Jeffrey Hayden

Ciudad de México

El director, productor y escritor de televisión y teatro Jeffrey Hayden murió de cáncer, anunció su publicista Jeff Sanderson.

El portal The Hollywood Reporter detalló que el cineasta falleció la noche del 24 de diciembre en su hogar en Los Ángeles, California, después de un año en tratamiento contra esa enfermedad.

Nacido en Nueva York el 15 de octubre de 1926, comenzó su carrera en NBC, para los que dirigió los primeros especiales a color, y luego trabajó en la cadena televisiva ABC como director asociado.

En 1954 fue elegido por el productor Fred Coe para unirse al equipo de The Philco Television Playhouse, una de las transmisoras de dramas de televisión en vivo más reconocidas y en donde trabajó con estrellas como James Dean, Walter Matthau y Paul Newman.

Además de escribir y dirigir, también produjo con su esposa, la actriz Eva Marie Saint, los documentales para la cadena de televisión pública PBS "Primary colors: the story of Corita", que ella narró, y "Children in america's schools" con Bill Moyers.

En televisión dirigió importantes series como "El increíble Hulk", "El show de Andy Griffith", "Déjaselo a Beaver", "Lassie", "Batman", "El show de Donna Reed", "Magnum P. I." y "El auto increíble" (Knight rider), entre otras. También dirigió el filme "The Vintage".

En teatro, además, dirigió varias obras como "Cartas de amor" y "On the divide" en las que participó su esposa, actriz ganadora del Oscar, al igual que en series de televisión como "Omnibus".

Jeffrey Hayden fue un miembro activo del Actors Studio en Los Ángeles y formó parte del primer Comité de Derechos Creativos del Gremio de Directores de América, en el que colaboró para la creación de la Ley de Derechos Creativos.

Se le otorgó el título honorario de Doctor en Bellas Artes por las universidades de Bowling Green State y de Carolina del Norte, además de ser profesor en varias instituciones académicas.

