Kylie Jenner tendrá su propio 'reality show'

Ciudad de México

Kylie Jenner protagonizará su propio reality show este año en The Life Of Kylie.

La media hermana de las Kardashian ahora tendrá una serie que mostrará su vida como emprendedora, diseñadora de moda y empresaria de su propia marca, informó Variety.

TE RECOMENDAMOS: Tras ser rechazado, joven lleva a Kylie Jenner a su graduación

El programa está programado para estrenarse este verano y seguirá los pasos de la joven modelo tanto en su vida laboral como personal.

Jenner, además, también será la productora ejecutiva de este programa.

Éste será el quinto show enfocado en alguno de los integrantes de esta familia, luego de Rob & Chyna, Kourtney and Kim Take Miami y I Am Cait, además del principal, Keeping Up with the Kardashians, que ahora llega a su temporada 13.

La modelo fue nombrada en 2015 una de las adolescentes más influyentes por la revista Time. También es reconocida por ser donadora para diversas agencias de caridad, así como por iniciar la campaña #IAmMore, que le da voz a quienes hayan sido víctima de abuso escolar, así como remarcar la importancia de la aceptación.





vmm