Tras ser rechazado, joven lleva a Kylie Jenner a su graduación

Ciudad de México

Kylie Jenner asistió a la fiesta de graduación de Albert Ochoa, que al ser rechazado por una chica, decidió invitar a la socialité.

El joven estudiante del instinto Rio Americano de Sacramento, California, se volvió famoso en su escuela ante la incredulidad de los asistentes que compartieron en redes sociales imágenes y videos.

TE RECOMENDAMOS: Kylie Jenner vacaciona en México

Incluso Kylie Jenner compartió una fotografía en su cuenta de Snapchat en la que posó en compañía de su amiga Jordyn Woods.

Incluso la hermana de Albert Ochoa no podía creer que la pareja de graduación de su hermano era la misma Kylie Jenner

TELL ME WHY MY BROTHER TOOK KYLIE JENNER TO PROM 2NIGHT !!!!!!! — $elena Ochoa (@ssoochoa) 9 de abril de 2017



Aquí te dejamos algunas fotos y videos de cómo se vivió la fiesta de graduación.

"Kylie Jenner en verdad acaba de venir a nuestra graduación de Rio".



Kylie Jenner really just came to rio prom. pic.twitter.com/sZQflHt62B

— Sam Adams (@sam_adams_10) 9 de abril de 2017



"Orgullosa de decir que es mi hermano".

proud to say that's my brother 😇 pic.twitter.com/zeKj9gf8gF

— $elena Ochoa (@ssoochoa) 9 de abril de 2017



DAPR