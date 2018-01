A carcajadas responde Sharon Stone a pregunta sobre acoso

Ciudad de México

La respuesta que Sharon Stone dio a Lee Cowan en Sunday Morning cuando éste le preguntó si ha sido víctima de acoso sexual fue una sonora carcajada.

"Te estás riendo, pero no sé si es una risa nerviosa o una risa de '¿Me estás tomando el pelo? Por supuesto que me acosaron'", dijo el entrevistador ante la carcajada de la actriz.

"Oh, llevo 40 años en este negocio, Lee. ¿Te puedes imaginar cómo era el negocio al que llegué hace 40 años?, ¿con la apariencia que tengo?, ¿viniendo de Pensilvania? No llegué aquí protegida. Y lo he visto todo", respondió Stone.

On @CBSSunday, @sharonstone was asked if she's ever faced any sort of harassment/assault while she's been in the entertainment business.



This was her reaction..... pic.twitter.com/WdCXVvgxfK — Yashar Ali 🐘 (@yashar) 14 de enero de 2018





Durante la entrevista, la actriz también dio su postura sobre el feminismo, especialmente en el contexto de los movimientos #MeToo y #TimesUp, que surgieron y cobraron fuerza luego de las múltiples acusaciones de acoso sexual en Hollywood tras el caso del productor Harvey Weinstein.

"Las mujeres a menudo pierden su propia identidad en pro de la identidad del hombre con el que están, incluso cambian la forma en que visten", dijo. "Estamos empezando a agradecer nuestros propios dones como mujeres y a dejar de pensar que tenemos que comportarnos como hombres para estar empoderadas o ser valiosas".

"We're starting to acknowledge our own gifts as women and not think that we have to behave as men in order to be empowered, or powerful, or valuable" - @sharonstone on #SundayMorningpic.twitter.com/KkE5Op5iBA — CBS Sunday Morning (@CBSSunday) 14 de enero de 2018









