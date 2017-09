Éstas son las series de drama nominadas al Emmy 2017

Ciudad de México

Este domingo se realizará la entrega número 69 de los premios Emmy se llevarán a cabo este dominfo, donde las series House Of Cards, The Crown y Stranger Things destacan en la competencia.

La Academia Nacional de Artes y Ciencia de la Televisión reconoce a lo mejor de la televisión estadunidense.

TE RECOMENDAMOS: Estos son los nominados a los premios Emmy 2017

Es por eso que te compartimos las series dramáticas que compiten por el máximo galardón este año.

1. Better Call Saul

La serie estadunidense creada por Vince Gilligan y Peter Gould es una precuela de Breaking Bad y puedes ver las tres temporadas en Netflix.

2. The Crown

La serie centrada en la vida de la Reina Isabell II del Reino Unido también compite en esta categoría.

Al igual que la primera, también puedes ver la serie en la plataforma de servicio de streaming Netflix.

3. House of Cards

Nuevamente una serie de Netflix está presente y esta historia que gira en torno a la vida política de Frank Underwood (Kevin Spacey) muestra cómo se las ingenia para llegar al escalón más alto del poder. Aquí no importa si lo hace de la mejor manera, él solo utiliza su ingenio, valentía e inteligencia para librarse de sus enemigos.

Su éxito es tal que hasta el momento cuenta con cinco temporadas.

4. The Handmaid's Tale

La serie estadunidense está basada en el libro del mismo nombre y a lo largo de 10 episodios, la historia gira en torno a un mundo futurista en el que existen muy pocas mujeres capaces de procrear niños.

Puedes disfrutarla a través del servicio de streaming Hulu.

5. Stranger Things

La exitosa serie centrada en un grupo de niños aventureros es una de las grandes favoritas de la ceremonia de premiación y puedes encontrar sus ocho capítulos en Netflix.

Su paso por el servicio de streaming le ha valido diversos premios anteriormente.

6. This is Us

O también conocida como Así somos en Latinoamérica sigue las vidas personales de los hermanos Kate, Kevin y Randall y se concentra en las conexiones que tienen entre ellos.

Dicho contenido audiovisual puedes disfrutarlo a través de la plataforma de Fox Life.

7. Westworld

El año pasado llegó a la plataforma de HBO y es una serie de ciencia ficción basada en la película homónima de 1973.

La historia gira en torno a un parque temático futurista en el que los personajes al estilo del Lejano Oeste pueden saciar sus mayores anhelos, sea algo depravado o algo noble.

DAPR