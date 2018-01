Rose McGowan revela cómo fue violada por Weinstein

Ciudad de México

Rose McGowan contó en su nuevo libro cómo fue acosada y violada sexualmente por el productor Harvey Weinstein.

El evento ocurrió hace 21 años durante el Sundance Film Festival de 1997. McGowan narró en el libro, que lleva por nombre "Brave" que el productor de Hollywood la violó en su habitación.

Explicó que ese día había un desayuno de trabajo en el restaurante del hotel, sin embargo, le indicaron que los planes habían cambiado y que sería en la suite de Weinstein.

McGowan subió por el ascensor y su "monstruo", como lo describe en el libro, estaba ahí.

"Estaba segura que hablaríamos sobre mi carrera y los años venideros", escribió McGowan en el libro.





Pero no fue así, la actriz relató que Weinstein la empujó hacia su habitación, donde estaba el jacuzzi, le quitó la ropa que llevaba y la sentó al borde de la tina. Abrió sus piernas y comenzó a darle sexo oral mientras se masturbaba.

“Me congelé, como una estatua”, señala en las páginas del libro.

Después de eso, confesó que fingió placer para terminar la desagradable situación.

“Gemía ruidosamente; a través de mis lágrimas podía ver su semen flotando sobre las burbujas”, escribió la actriz en su libro.

Después del lamentable episodio, la actriz recordó que Ben Affleck, al verla, nerviosa y escuchar de dónde venía, el actor le dijo: "Maldita sea". Le dije que dejara de hacer eso.

Ambos estaban promocionando la cinta Phantoms.

Posteriormente narra que “otros me consolaron diciéndome que era algo que podía ayudarme a mi carrera en el futuro, ¿todo Hollywood sabía sobre los abusos de Weinstein?”, describe en su libro.

The New Your Timesobtuvo una copia del libro "Brave", en el que McGowan también cuenta otras etapas de su vida, pero se centra en esa terrible experiencia.





