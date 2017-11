Televisa transmite el primer beso gay en horario estelar

Televisa finalmente lo hizo: presentó en pantalla el primer beso gay por medio de su telenovela Papá a toda madre, que se transmite desde el 22 de octubre a las 20:30 horas.

En la trama, los actores Raúl Coronado y Andrés Zuno interpretan a Rodrigo y Rafael, un detective de policía y un veterinario, quienes son los nuevos inquilinos en una privada en la que desean formar una familia, sin esconder su amor para darle gusto a los vecinos.

La telenovela es protagonizada por Sebastián Rulli y Maité Perroni, quien celebró que Televisa diera el paso de transmitir el primero bes gay.

"Papá a toda madre no se queda sin contar historias reales con respeto, con amor, con calidad", escribió la actriz en Instagram. "Me da mucho orgullo poder ser parte de ese camino y de esta historia que está reflejando lo que vivímos en el día a día en nuestra sociedad, en nuestras familias".

En el capítulo, la protagonista defiende a los personajes de los comentarios homófobos de algunos de los vecinos.



En la imagen que subió Perroni a Instagram, Jaime Camil respondió: "Pues sí, el mío con José Ron en Los Exitosos Pérez lo cortó Televisa #EpicFail", en referencia a la telenovela de 2009 producida por José Alberto Castro y protagonizada por Ludwika Paleta y Camil, en la que también actuaron Verónica Castro y Rogelio Guerra.

Te dejamos aquí la escena con el beso gay en Papá a toda madre y, más abajo, la censura de la que habla Camil en Los Exitosos Pérez.

jaime camil and jose ron did it first!!!!!!!!!! pic.twitter.com/w8LWlRmfiV